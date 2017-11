SPORT: Şfaiţer: Mai avem mult de muncă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani şi-a „betonat” locul 4 în Liga I după victoria cu FC Voluntari,scor 1-0. Cu toate că au făcut un pas mare spre play-off, având 31 de puncte, oficialii moldoveni îndemană la echilibru.

Chiar dacă echipa trece printr-o perioadă bună, oficialii revelaţiei Ligii I rămân încă rezervaţi şi nu uită că în sezonul trecut, Gaz Metan Mediaş a pierdut locul de play-off în ultima etapă.

„Mai avem mult de muncă, mai sunt foarte multe puncte puse în joc. Să nu uităm că vom întâlni adversari dificili. Sperăm să nu pierdem la Timişoara, urmează Craiova şi vom avea o misiune destul de grea. Avem meciul de cupă după care mergem la Chiajna, vine Steaua, mergem la Astra. Trebuie să credem în obiectivul nostru, mult dorit după cinci ani de Liga1. Am arătat că suntem o echipă destul de solidă şi ar fi păcat să ratăm această ocazie. Prestaţia noastră şi modul cum pregăteşte Costel fiecare joc, ne dă mari speranţe. Echipa a căpătat încredere şi cred că ne putem bate de la egal la egal cu orice adversar. În cele 300 de minute jucate cu CFR, am arătat că avem forţă să ne batem cu oricine. Trebuie atenţie multă pentru că în sezonul trecut am văzut un Gaz Metan entuziast la revenirea în Liga1 iar în primăvară a reuşit foarte puţin. Au fost aproape de play-off. Eu zic că avem destulă maturitate să fim acolo”, a declarat Cornel Şfaiţer.