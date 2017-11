NAŢIONAL: Tăriceanu: Şefa instanţei supreme ameninţă Parlamentul. Voi sesiza Inspecţia Judiciară

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că va sesiza Inspecția Judiciară cu privire la "abuzurile" președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea. El susţine că, prin declaraţiile acesteia din 28 octombrie, în mediul virtual al forumului judecătorilor, a incitat judecătorii la încălcarea principiului separației puterilor în stat.

"Lucrurile nu pot continua astfel, iar eu, în calitate de președinte al Senatului, sunt obligat să apăr instituția și să-mi apăr colegii de presiuni și abuzuri. Ca urmare, voi sesiza Inspecția Judiciară cu privire la abuzurile președintei ÎCCJ care, în loc să fie un model de conduită profesională, prin apelurile adresate judecătorilor încalcă flagrant principiul constituțional al separației puterilor în stat și statutul magistratului. Ca urmare a pozițiilor exprimate public, apreciez că locul domniei sale nu mai este în magistratură", a declarat Tăriceanu, conform unui comunicat transmis Agerpres.

El a arătat că Tarcea a transmis în mediul virtual al forumului judecătorilor următoarele: "Avem nevoie de voi toți. Lumea trebuie să știe că desistarea din partea Ministerului Justiției este o monstruozitate, dinainte plănuită. Nu trebuie să permitem intrarea în discuții generale sau, și mai rău, pe fond. Asta nu presupune ca ei să facă tot ce vor, iar noi să tăcem... ÎCCJ a fost mereu alături de Voi!!! Important e să fim uniți!!! Și, credeți-mă, am nevoie mai mult ca niciodată de dumneavoastră".

Potrivit lui Tăriceanu, președinta ÎCCJ "incită" judecătorii la încălcarea principiului separației puterilor în stat și "amenință" Parlamentul.

"Președinta ÎCCJ, de pe înalta poziție pe care o ocupă și cu toată influența care derivă, a uitat că rolul său de magistrat este să aplice legea, nu s-o încalce. Domnia sa incită judecătorii la încălcarea principiului separației puterilor în stat și amenință Parlamentul extrem de transparent. Doamna Tarcea a mai făcut declarații de acest gen, incompatibile cu statutul de magistrat, asupra cărora am atras atenția public. Președinta ÎCCJ nu are niciun fel de atribuții în privința legiferării, dar domnia sa împreună cu alți judecători și procurori care au abdicat de la statutul lor profesional au puterea să exercite presiuni asupra membrilor Parlamentului prin metodele deja cunoscute și validate: dosare fabricate, cătușe, încarcerări nejustificate, compromiterea publică cu ajutorul diviziei de presă a ’statului paralel’ etc. Acesta este mecanismul prin care în multe împrejurări s-au creat presiuni, iar deciziile politice nu au mai fost luate de cei aleși, ci de ilegitimul și anticonstituționalul ’stat paralel’", a menționat președintele Senatului.

El a adăugat că afirmația șefului statului, Klaus Iohannis, potrivit căreia nu mai este interesat de declarațiile sale este una "destul de hazardată", în contextul în care între Parlament, respectiv Senat, și Președinție comunicarea permanentă este o obligație instituțională.

"Eu, ca președinte al Senatului, dar și ca simplu cetățean sunt foarte interesat de declarațiile președintelui României și sper ca domnia sa să-și revizuiască atitudinea. Domnul președinte Iohannis a spus că ’statul paralel’ nu există, dar l-am contrazis. Azi, prezint domniei sale și mai cu seamă opiniei publice un membru important al ’statului paralel’, doamna Cristina Tarcea, președinta ÎCCJ, și un ’modus operandi’ al acestei grupări de putere ilegitimă. Sper ca acest exemplu să-l scoată din pasivitate pe domnul președinte, dacă nu cumva pasivitatea sa este programatică, ceea ce ar confirma că patronează ’statul paralel’", a susținut Tăriceanu.

Președintele Senatului a reamintit că în februarie 2016 a depus la Parlament un proiect de lege prin care a propus ca șefii marilor Parchete și ai ÎCCJ să fie numiți de CSM, "pentru ca Justiția să iasă de sub influența politicului și să devină astfel cu adevărat independentă".