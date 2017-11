SPORT: Veşti bune pentru jucătorii FC Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătorii FC Botoşani pot sta liniştiţi. Dacă până în acest sezon fiecare pauză competiţională era marcată de schimbări majore la nivelul vestiarului, în această iarnă actualii elevi ai lui Costel Enache pot sta fără emoţii. Şi asta pentru că jocul foarte bun, parcursul excelent al echipei şi seria de rezultate pozitivecare au făcut din FC Botoşani o pretedentă la un loc de play-off, lucru care i-a determinat pe acţionarii echipei să le acorde tuturor celor din vestiar credit totltal până la finalul campionatului.

De altfel după jocul câştigat cu FC Voluntari cu 1-0, meci în urma căruia FC Botoşani şi-a betonat locul 4, Cornel Şfaiţer, preşedintele clubului a spus că nu are de gând să facă prea multe transferuri în pauza competiţională.

„Botoşaniul este o echipă cu care trebuie să ne mândrim. Trebuie să fim mândri că suntem acolo în faţă. Puţini ne dădeau şanse la sosirea noastră în prima ligă. Anul acesta, suntem aproape de un obiectiv foarte important pentru fotbalul botoşănean. S-a lucrat bine, cu mare atenţie, am fost inspiraţi la transferuri. Echipa a avut omogenitate în acest sezon, nu am pierdut jucători. Ăsta e punctul forte al Botoşaniului. Nu ne gândim la transferuri. La momentul acesta stăm bine ca lot. Avem jucători precum Rodriguez sau Plămadă care au jucat puţin dar au intrat bine cu CFR. Am avut trei victorii cu Dumitraş în teren deşi a jucat în partea stângă. Trebuie să avem încredere şi în atacanţii din lot. Au arătat bine atât Kuku cât şi Popa. Am încredere şi în Esteban pentru că ne-a demonstrat în meciurile de pregătire, îi trebuie o perioadă mai lungă de acomodare”, a declarat Cornel Şfaiţer.