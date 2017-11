LOCAL: Botoşănenii vor plăti în 2018 impozite şi taxe locale majorate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoşănenii vor plăti în 2018 taxe şi impozite majorate. Edilii propun o majorare a dărilor locale de 18%, însă această valoare nu acoperă nici pe departe nevoile municipalităţii. Cătălin Flutur, primarul municipiului, a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că brambureala fiscală de la nivel guvernamental aduce autorităţile publice locale în pragul dezastrului.

„Este una dintre cele mai mari provocări pe care eu ca om de administraţie am trăit-o şi eu şi colegii mei, toţi directorii din primărie, toţi cei care se ocupă de buget, colegii de la impozite şi taxe locale, domnii directori de acolo. Încercăm să găsim soluţii de scăpare şi de salvare, ca să putem să funcţionăm măcar în cursul anului viitor şi, de ce nu, acelaşi lucru ar trebui să ne gândim şi pentru anii 2019, 2020 şi mai încolo. Într-o perioadă destul de încărcată cu veşti pentru unii bune, pentru unii proaste, nouă ne este foarte greu de a gândi un buget pentru 2018 pentru că, repet ceea ce am mai spus, nu este o predictibilitate pe buget, absolut deloc. Bugetul local se constituie pe două mari surse, impozitele şi taxele locale şi cotele care ne revin nouă de la bugetul de stat din impozitul pe venitul global. Impozitul pe venitul global, care venea în completarea bugetului nostru, fiind şi partea cea mai importantă, era de 16%, însă s-a redus la 10%. Împreună cu colegii din Asociaţia Municipiilor am făcut nişte calcule în timp şi sunt pierderi extraordinar de mari. Pierdem, în cel mai bun caz, măcar 40% din aceste venituri”, a explicat edilul.

În aceste condiţii, majorarea dărilor locale nu poate fi evitată, cu atât mai mult cu cât acestea nu au mai fost majorate din anul 2013.

„Am încercat şi am făcut tot felul de simulări pe taxele şi impozitele locale, de la varianta actuală şi până la limita maximă permisă de lege. Într-o discuţie cu domnii consilieri le-am prezentat o formulă din partea a doua a clasamentului, o formulă care nu ne acoperă nici măcar la jumătate din nevoile pe care le avem, dar am încercat să ţinem cont şi de situaţia concretă a cetăţenilor din municipiul Botoşani. Aceştia au o situaţie materială mult mai precară decât cetăţenii din alte oraşe şi municipii din România. Ne-am propus să facem o creştere a impozitelor şi taxelor locale cu 18 procente. Această creştere de 18% nu ne permite mai nimic, este cu undeva la 30% din nevoile noastre”, a mai spus Cătălin Flutur.

În stabilirea cuantumului majorării de 18% s-a ţinut cont de faptul că ultima majorare, de 16%, a fost aprobată în 2013, fiind atunci o măsură impusă prin lege.

„În anul 2013 salariul minim pe economie era de 800 de lei. Salariul minim pe economie a cunoscut o creştere la nivelul de astăzi de 1450 de lei, aproape s-a dublat, dar taxele şi impozitele locale au rămas la nivel salariului minim de 800 de lei. În momentul în care un botoşănean avea un salariu minim de 800 de lei, impozitul pe apartament era de 100 de lei. Acum acelaşi cetăţean are minim 1450, iar impozitul pe apartament deste tot de 100 de lei. Pe de o parte, am avut o creştere la venituri, şi deloc la cheltuieli”, a mai menţionat edilul.