ECONOMIE: Compania OMV Petrom, acuzată că a prejudiciat statul cu şapte miliarde de lei

Compania OMV Petrom a prejudiciat statul român cu 7 miliarde de lei, potrivit unor controale făcute de Curtea de Conturi, însă acești bani nu au fost recuperați din 2015 până în prezent, a declarat, joi, președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea ANRE.

El a precizat jurnaliștilor că este vorba despre nereguli depistate de Curtea de Conturi, că a sesizat Corpul de Control al premierului pe această temă și că a prezentat Comisiei de anchetă un document în acest sens.

"Aș prefera să nu dezvoltăm acest subiect. Am fost audiat în Comisie și am prezentat acel document. Sunt în măsură să mai aduc și alte documente Comisiei, dar înainte de toate este un subiect care trebuie tratat de această comisie de investigație. Din acest motiv am insistat să fie prezente și alte persoane demne de tot respectul, care pot completa cu documente, cu informații și cifre lucrurile pe care eu le-am spus acum. În plus, pot să vă informez că am primit o confirmare scrisă de la șeful Corpului de Control al primului-ministru. Înainte de a ajunge în comisie, am sesizat cu ceva vreme în urmă primului-ministru și șeful Corpului de Control al primului-ministru și am cerut o intervenție în vederea clarificării acestei spețe. Discutăm de o sumă foarte mare. Este vorba despre niște investigații făcute de Curtea de Conturi pe activitatea economică a unui agent economic care are și o participație a statului român și a identificat niște cifre care sunt în neregulă pe baza evaluărilor", a susținut Costin.

El a adăugat că, din informațiile sale, din 2015 până în prezent, aceste sume de bani, care ar fi trebuit să fie venituri la bugetul de stat, nu au fost recuperate.

Ulterior, Iulian Iancu, președintele Comisiei de anchetă, a declarat jurnaliștilor, la finalul audierilor că este vorba despre prejudicii ca urmare a neplății TVA, a unor impozite pe salarii, pe clădiri, pe terenuri, neplata unor redevențe, precum și umflarea facturilor privind decontaminarea solului, prezentate Ministerului Mediului.

"Este un document în care domnul Dumitru Costin ne spune așa: că la adresa OMV a primit documente de la autoritățile statului român care sunt sau au fost în diverse etape într-o procedură de investigație a unui comportament evazionist, în cazul plății salariilor, al plății TVA, de modificare a formulelor și neplată corectă a redevenței — care, din datele prezentate, se ridica undeva la peste un miliard de euro, date susținute ca urmare a raportului făcut de Curtea de Conturi, unde se spune că a ajuns cazul în fața instanței — în ceea ce privește creșterea prețurilor în devizele privind decontaminarea solului în relația cu Ministerul Mediului, precum și neînregistrarea unor active, clădiri, terenuri și, implicit, în dauna statului. Din datele prezentate de domnia sa, s-a ajuns la 7 miliarde de lei. Sumele sunt amețitoare", a arătat Iancu.

Potrivit acestuia, Comisia de anchetă va cere toate datele de la instituțiile de control.

Săptămâna viitoare, la audieri vor fi chemați reprezentanții statului în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom (după ce conducerea executivă a companiei, invitată în urmă cu două săptămâni, a anunțat că va răspunde în scris întrebărilor comisiei), fostul președinte al Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, și actualul președinte, Mihai Busuioc, precum și doi foști miniștri ai Energiei, respectiv Răzvan Nicolescu și Victor Grigorescu.

OMV Petrom respinge vehement acuzațiile de neplată a obligațiilor către stat, vehiculate în ședința de joi a Comisiei parlamentare de anchetă a activității ANRE, potrivit unui comunicat al companiei, remis joi seară AGERPRES