LOCAL: Cătălin Flutur despre salariile din primărie - Nu dau o veste bună colegilor mei

Salariile funcţionarilor din Primăria Botoşani şi instituţiile finanţate de la bugetul local sunt puse sub semnul întrebării. Cătălin Flutur, primarul municipiului, a anunţat că în 2018 nu vor putea fi asigurate salariile la nivelul actual. „Pentru acest an am găsit soluţii şi ne-am descurcat, pentru anul viitor, sigur nu. Nu dau o veste bună colegilor mei. Indiferent de câte economii am vrea să facem, dar după ce ne vom achita toate obligaţiile pe care le avem din contracte, obligaţiile noastre curente, de a aprinde lumina în oraş, de a mătura străzile, de a curăţa zăpada, de a asigura utilităţile în şcoli, de a ne plăti noi apa şi apa meteorică, deci după ce vom inventaria toate aceste contracte şi obligaţii ale noastre, ne va rămâne la dispoziţie o sumă de bani care va merge şi pentru cheltuielile cu salariile”, a declarat edilul.

Calculele făcute la nivelul primăriei indică un necesar de 49 de milioane de lei pentru a plăti salariile în instituţie şi structurile subordonate în anul viitor, sumă imposibil de asigurat în condiţiile austerităţii financiare cu care se confruntă autorităţile publice locale. "Legea spune să ne încadrăm în buget”, a concluzionat primarul.