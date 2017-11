LOCAL: Urban Serv solicită mai mulţi bani de la municipalitate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea societăţii Urban Serv a solicitat municipalităţii creşterea tarifelor pentru activitatea de salubrizare şi deszăpezire. Unitatea motivează că lucrează cu tarifele actuale din 2013.

"Vom publica nivelul obligaţiilor noastre faţă de cei de la Urban Serv pentru tot ceea ce înseamnă lucrările lor de salubrizare, măturat străzi, curăţat zăpadă. Ei au venit şi ne-au spus că din 2013 acest nivel nu a mai fost crescut şi au invocat creşterea salariilor celor din unitate, cei mai mulţi au un salariu minim pe economie, creşterea preţului la combustibil, obligaţia legală să crească odată cu inflaţia şi ca un favor făcut municipalităţii ne-au solicitat să creştem aceste tarife pentru operaţiunile de salubrizare cu doar 35%. Calculele arătau că trebuia să creştem tarifele undeva peste 50%. Am spus <aveţi dreptate, dar să vedem ce trebuie să plătim noi în plus şi ce trebuie să încasăm ca să plătim în plus>", a afirmat edilul.

Primarul municipiului susţine că nu se ajungea în această situaţie în condiţiile în care în fiecare an ar fi fost aprobate majorări cu câteva procente ale acestor tarife.

"Singurul meu regret este că dacă se făceau aceste creşteri treptat, an de an, cu un procent onorabil, 3 sau 5 %, ajungeam în ziua de astăzi atât la partea de venituri, cât şi la cheltuieli la nişte cifre relativ rezonabile. Făceam o creştere acum de doar 3%, dar suntem în situaţia în care am constatat că foarte multe lucruri din primărie au fost lăsate aşa, nu creştem, nu dăm, nu facem, nu numai în domeniul acesta", a mai spus Cătălin Flutur.

Proiectul de hotărâre vizând creşterea tarifelor va fi lansat în dezbatere publică, după care va fi supus aprobării consilierilor municipali.