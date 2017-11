LOCAL:Amenzi acordate de Garda Forestieră

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În luna octombrie , delegații Gărzii Forestiere Județene Botoșani, au desfășurat la nivelul județului mai multe controale prin care s-a verificat modul de respectare și aplicare a prevederilor regimului silvic. În urma acestora, ca urmare a neregulilor constatate s-au confiscat valoric cantitățile de 97,2 mc lemn rotund gorun, 198,3 mc lemn foc gorun și 30,3 mc lemn foc fag cu o valoare totală de 40.980 lei, fiind aplicate contravenții în valoare de 10.000 lei. Totodată, angajaţii Gărzii Forestiere au participat la două acțiuni comune efectuate împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Biroul de Ordine Publică, fiind aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 lei și confiscarea valorică a unei cantități de 100,13 mc cherestea rășinoase, 98,97 mc lemn foc fag și 86,31 mc lemn rotund rășinoase, cu o valoare de 72.459 lei precum și confiscarea fizică a unei cantități de 68,14 mc cherestea diverse specii.”În cazul confiscărilor fizice de lemn am constatat lipsa documentelor de provenienţă a acestuia iar in cazul confiscărilor valorice am constatat lipsa stocurilor faptice din gestiune”au spus reprezentanţii Gărzii Forestiere. Comisarii vor continua verificările în perioada următoare pentru a se asigura de faptul că agenţii economici respectă legislaţia silvică.