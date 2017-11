SPORT: România a învins Turcia într-un amical

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Naționala de fotbal a României a învins reprezentativa Turciei, antrenată de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ’’Dr. Constantin Rădulescu’’ din Cluj-Napoca, într-un meci amical.

Acesta este al treilea meci al lui Cosmin Contra pe banca României. El i-a mai condus pe tricolori în dubla cu Kazahstan (3-1) şi Danemarca (1-1).

Mircea Lucescu a dezvăluit că el a fost cel care a insistat pentru ca amicalul dintre România şi Turcia să aibă loc.

„Dacă nu am putut s-o conduc de pe margine, măcar să o pot întâlni pe terenul de joc. Ştiţi foarte bine că am fost scos de la echipa României după 4-0 cu Austria. Eraţi mici când am fost înlăturat de la naţională”, a comentat Il Luce.

Budescu a declarat că e onorat să evolueze împotriva lui „Il Luce”. „O să fie ceva extraordinar, nu în fiecare zi joci împotriva dânsului. Oricine ar dori să joace cu el sau împotriva lui. Noi sperăm să ne facem jocul, să facem un meci bun. E important acest lucru”, a declarat mijlocaşul celor de la FCSB.

Contra (41 de ani) are numai cuvinte de laudă pentru omologul său de pe banca Turciei. Îl consideră un exemplu demn de urmat pentru toți antrenorii tineri.

Lucescu senior a remarcat 3 jucători din lotul lui Cosmin Contra. Este vorba despre Nicușor Stanciu, Alex Chipciu și Ciprian Tătărușanu.