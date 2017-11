LOCAL: Procesiune cu Sfinte Moaşte şi hrană caldă pentru 800 de săraci la Hramul Bisericii Vovidenia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

​​Sărbătoarea Hramului Bisericii Vovidenia din acest an va oferi creştinilor trei zile de rugăciune, bucurie şi milostenie. În acest an, programul liturgic debutează duminică, 19 noiembrie, la ora 16.00, cu Taina Sfântului Maslu săvârșită duminică 19 noiembrie la ora 16.00 după care Sfintele Moaște care sunt adăpostite de Biserica Vovidenia din Botoșani: moaștele Sfinților Ecaterina, Efrem cel Nou și Ioan Rusu, Ignatie și Vatui, vor fi scoase în procesiune pe străzile din apropiere. “Procesiunea va avea loc pe străzile din jurul bisericii pentru a arăta în primul rând că sfințenia este calitatea și normalitate vieții pentru toți , nu doar pentru cei din biserică. Este chemarea pentru fiecare om de a fi sfânt aşa după cum Sfânt este Domnul Dumnezeul Nostru. Deasemenea ne vom ruga ca ajutorul sfinţilor să fi peste toată lumea și peste cei din biserică și din afara bisericii, să binecuvinteze familiile românilor, activitatea lor, oraşul şi să aducă pace, bucurie şi linişte tuturor botoşănenilor, prosperitate şi iertarea păcatelor şi o viaţă mai tihnită.” spune pr. Apostoaie Partenie, parohul Bisericii Vovidenia din Botoşani. Luni dimineaţă vom avea Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, ca în orice luni, iar lui seara, înepând cu ora 17.00 vom avea slujba Vecerniei celei mari şi Slujba Litiei, în preziua Praznicului principal, Vovidenia, Intrarea Maicii Domnului în biserică. “Creştinii vor primi binecuvântare şi la final, spre seară, vom avea pregătit din partea membrilor consiliului şi comitetului Parohial şi din partea creştinilor alimentele tradiţionale pentru a bucura şi trupul pe lângă sufletul care primeşte binecuvântare prin meditaţie, prin cuvânt duhovnicesc.” a adăugat pr. Apostoaie Partenie. Momentul culminant al sărbătorii Bisericii Vovidenia va fi, ânsă, marţi, 21 noiembrie, când un sobor de preoţi din Botoşani şi invitaţi din ţară va săvârşi Utrenia şi Sfânta Liturghie. “Sfânta Liturghie va fi urmată de slujba de pomenire a celor adormiţi, ctitorii şi slujitorii care au fost în decursul timpului în această Sfântă biserică, enoriaşii şi închinătorii care timp de peste 200 de ani s-au rugat în acest lăcaş şi au văzut în această biserică un ajutor, o speranţă, un izvor de bucurie.” a mai spus părintele paroh. La finalul Sfintei Slujbe, în jurul amiezei, Biserica Vovidenia va oferi o masă caldă pentru peste 800 de persoane. Printre acestea se vor regăsi bolnavi transportabili de la Spitalul de Psihiatrie, persoane vârstnice aflate în grija unui aşezământ din municipiu, săraci si persoane fara adapost. Hramul Bisericii Vovidenia se va încheia marţi, 21 noiembrie, cu Taina Sfântului Maslu cu 7 preoţi şi rugăcinile mari de dezlegare, săvârşite începând cu ora 18.00, urmate de aducerea în Biserică a Sfintelor Moaşte. Acest principal hram va fi o pregătire pentru anul viitor, când, pentru prima dată, în ziua de 5 mai, la Biserica Vovidenia va fi sărbătorit Hramul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Efrem cel Nou. “Cu îngăduirea părintelui Mitropolit Teofan şi cu aprobarea părintelui Protopop Lucian leonte, Paraclisul din incinta aşezământului social- filantropic care se zideşte lângă Biserica Vovidenia va purta numele Sfântului Efrem cel Nou şi va fi pus sub ocrotirea acestui Sfânt Efrem şi al Sfântului Ioan Rusul. Deci anul 2018 va fi sărbătoare deosebită pentru creştini, în cinstea acestor doi mari Sfinţi, Efrem cel Nou şi ioan Rusul, care alători de ceilalţi sfinţi, sălăşluiesc, prin sfintele lor Moaşte, în Biserica Maicii Domnului.” a încheiat pr. Apostoaie Partenie, parohul Bisericii Vovidenia din Botoşani.