SPORT: Botoşaniul joacă tare pentru Moruţan după ce CFR s-a arătat interesată de diamantul lui Enache!

După ce Iuliu Mureşan a declarat zilele trecute că CFR Cluj îşi schimbă total politica de transferuri şi că „vom facem patru transferuri în această iarnă, fotbalişti tineri, români, care să devină în scurt timp jucători importanţi”, a apărut informaţia că ardelenii ar fi dispuşi să pună la bătaie pentru jucătorul dorit insistent de Gigi Becali la FCSB în vară suma de 1 milion de euro pentru 60% din dreprturile federative ale decarului, ştiut fiind faptul că noua politică a grupării moldave este de a păstra un procent semnificativ din drepturile jucătorului, aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Cătălin Golofca (n.r. FC Botoşani deţine în continuare 60% din drepturile federatie asupra sa).

Oficialii revelaţiei Ligii I nu au negat faptul că Olimpiu Moruţan este dorit cu insistenţă atât de cluburi din ţară cât şi din străinătate, însă au precizat că până în iarnă nu vor lua nicio decizie în privinţa sa.

„Personal m-aş bucura ca Olimpiu Moruţan să rămână în fotbalul românesc la o echipă o puternică pentru că el va ajuta foarte mult fotbalul românesc. Olimpiu Moruţan va deveni acel decar de care România a dus mult timp lipsă. Am avut încredere în el şi iată că acum el ne răsplăteşte încrederea cu vârf şi îndesat. Din pasator decisiv s-a transformat şi într-un bun marcator atât la FC Botoşani cât şi sub tricolor. Oferte sunt pentru el şi nu sunt puţine deloc, atât din ţară cât şi din străinătate, însă în acest moment nu vom lua nicio decizie. Avem meciuri importante până la finalul anului iar gândul lui Olimpiu trebuie să fie doar la club. El trebuie să fie decisiv pentru noi pentru a prinde play-off-ul. Nici noi nu suntem disperaţi să-l vindem, şi nici el nu e disperat să plece. Vom vedea în iarnă ce va fi şi împreună vom alege oferta cea mai bună atât pentru noi cât şi pentru el!”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, acesta adăugând că nu ar fi exclus ca fotbalistul să rămână sub comanda lui Costel Enache până la sfârşitul acestui sezon competiţional.

La sfârşitul lunii septembrie, site-ul de specialitate, transfermarkt.de îl estima pe Olimpiu Moruţan la 600 mii de euro însă cu siguranţă că, cota decarului FC Botoşanui va creşte după jocurile bune de la „under 19”. De remarcat este că la începutul acestui sezon competiţional, când era dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB, cota lui Olimpiu Moruţan era de 400 mii de euro, iar în vara anului trecut, când a ajuns lşa Botoşani, de la „U” Cluj, cota lui Olimpiu Moruţan era de doar 100 mii de euro.