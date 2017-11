LOCAL: Renault neînmatriculat descoperit în trafic

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut au depistat în trafic un bărbat care conducea un autoturism radiat din circulaţie. S-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, când polițiștii de frontieră au oprit în trafic pentru control, pe raza localității de frontieră Ghireni (com. Coţuşca) un autoturism Renault Laguna, înmatriculat în Germania, condus de Mihail S., în vârstă de 45 de ani. La controlul de frontieră, bărbatul nu a putut prezenta permisul de conducere și actele autoturismului, declarând că nu le are asupra sa. În urma verificărilor suplimentare, cei din echipaj au stabilit că autoturismul este radiat din circulaţie de autoritățile germane. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat.