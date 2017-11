LOCAL:Focar de screpie confirmat la Santa Mare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un nou focar de screpie a fost confirmat în judeţ, fiind afectate sute de animale dintr-o gospodărie din satul Berza, comuna Santa Mare. Reprezentanţii DSVSA vor lua toate măsurile ce se impun în acest caz."Până acum am tratat totul ca o suspiciune dar am primit rezultatul analizelor de la Bucureşti care au confirmat prezenţa virusului în exploataţie. Este vorba despre o persoană ce deţine 381 de ovine şi 54 de caprine, dar asta nu înseamnă că toate au fost afectate. Am izolat locul, nu intră şi nu iese nici un animal, iar împreună cu proprietarul vom stabili şi măsura finală pe care o vom lua. Avem de ales între ucidere, sacrificare sau genotipare" a spus Minodora Vasiliu , directorul DSVSA.