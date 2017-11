SPORT: Neagoe a preluat Sepsi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tehnicianul Eugen Neagoe este începând de astăzi noul antrenor al formaţiei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, formaţie care se află pe locul 12 în Liga I cu 11 puncte.

La prezentarea oficială, antrenorul nou-promovatei Sepsi a declarat că mulţumeşte conducerii pentru încrederea acordată şi a spus că este foarte încrezător că poate reuşi îndeplinirea obiectivului, respectiv menţinerea în prima ligă.

„Mulțumesc pentru încrederea acordată. Este un proiect foarte frumos! Din punctul meu de vedere aţi făcut nişte lucruri extraordinare, aţi făcut istorie! Pentru prima dată echipa din Sfântu Gheorghe este în prima ligă şi pasul următor este ca echipa să continue în prima ligă. Am avut o pauză de patru luni, patru luni şi jumătate după perioada foarte bună pe care an avut-o la Iaşi. Sunt foarte încrezător şi cred că putem, împreună cu jucătorii şi suporterii, să reuşim ceea ce v-aţi propus încă din vară. Nu trebuie ascuns faptul că obiectivul este rămânerea în prima ligă. Sunt convins că putem realiza acest obiectiv, pentru că altfel nu eram aici. Eu sunt adeptul să muncim mai mult decât să vorbim şi să lăsăm rezultatele să vorbească. Mi-aş dori să nu pierdem niciun joc, dacă am putea să realizăm acest obiectiv. Dar va fi foarte greu, sunt echipe puternice, avem jocuri cu echipe valoroase în următoarele etape și nu va fi ușor, dar noi vom face tot ce depinde de noi să reuşim”, a declarat Eugen Neagoe.