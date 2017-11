NAŢIONAL: Ministrul Consultării Publice: Trebuie găsită o soluţie pentru majorarea tuturor salariilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O formulă pentru majorarea salariilor trebuie găsită, astfel încât odată cu creșterea salariului minim pe economie, toate celelalte salarii să se majoreze, a afirmat miercuri Gabriel Petrea, ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, în cadrul dezbaterii "Orele suplimentare sau drumul către burnout".

"Sunt de acord cu federațiile sindicale, că putem avea o negociere serioasă a contractului colectiv de muncă, la nivel de sector. Cred că trebuie să găsim o formulă, astfel încât odată cu creșterea salariului minim pe economie, toate celelalte salarii să se majoreze, poate cu același procent, iar dacă nu, cu un coeficient, astfel încât să nu avem o egalitate pe salarizare, în condițiile în care există o formare diferită, vechime diferită și așa mai departe", a precizat Petrea.

De asemenea, acesta mai susține că salariul minim pe economie nu asigură sub nicio formă bunăstare pentru angajați care sunt, astfel, nevoiți să facă ore suplimentare pentru a-și spori veniturile.

"Salariul minim pe economie nu asigură sub nicio formă bunăstare pentru angajați, și nu avem coeficienți de ierarhizare sau indici, care să spună că la salariul minim pe economie se aplică un procent care să mărească salariul angajatului. Am ajuns, în România, în situația în care multe companii mari au salariile plafonate în bază, noi creștem salariul minim pe economie, dar odată cu acest salariu minim pe economie nu crește și salariul muncitorilor calificați din acea companie și nici al inginerilor. Am ajuns în situația în care angajații să fie nevoiți să facă ore suplimentare pentru a-și asigura un venit suplimentar", a mai spus ministrul.

Totodată, acesta consideră că angajații sunt solicitați să efectueze ore suplimentare și pentru că firmele preiau contracte mari, care necesită personal suplimentar, dar nu găsesc forță de muncă bine pregătită.

"Preiau contracte mari (firmele, n.r.), care necesită forța de muncă suplimentară. De cele mai multe ori a angaja forța de muncă suplimentară ridică două probleme, anume costurile pentru muncă suplimentară, iar pe cealaltă parte, lipsa unei forțe de muncă bine pregătite, în toate domeniile. Acest lucru duce automat la a solicita angajaților să facă ore suplimentare, iar în urma orelor suplimentare și venituri suplimentare, se angajează împrumuturi sau alte cheltuieli, iar odată ce se termină aceste contracte, angajații rămân cu datoriile, dar trebuie să găsească o formulă ca să își suplimenteze veniturile", a adăugat ministrul Consultării Publice.

În context, Gabriel Petrea a subliniat că, pe termen lung, efectul orelor suplimentare nu este benefic, angajații putând "să se bucure pe moment de veniturile în plus", dar din punct de vedere al sănătății sunt lucruri care se observă în timp.