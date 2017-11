LOCAL: 16 noiembrie - Ziua Naţională fără Tutun

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Centrul Judeţean pentru Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani se implică în acţiunile organizate cu ocazia Zilei Naţionale fără Tutun marcată, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, printr-o iniţiativă menită a atrage atenţia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătăţii oamenilor. Anul acesta, acţiunea are loc astăzi, iar mesajul promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), prin care sunt subliniate riscurile de sănătate asociate consumului de tutun, are ca temă “Tutunul, o amenințare globală în calea dezvoltării”. Campania din acest an se axează pe amenințările industriei tutunului în calea dezvoltării tuturor țărilor, incluzând sănătatea și bunăstarea economică a propriilor cetățeni.

Conform rezultatelor studiilor în domeniu, au reieşit următoarele date privind fumatul produselor din tutun:

• La nivel global, consumul de tutun ucide anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuşi fumatului pasiv. Estimarea este că, până în 2030, consumul de tutun va determina direct sau indirect mai mult de 8 milioane de decese în fiecare an, iar mai mult de 80% dintre acestea vor fi înregistrate în ţările slab dezvoltate.

• Prevalenţa fumătorilor în România este de 27% (un procent peste media UE).

• Pentru jumătate din fumători cu vârsta peste 45 de ani sunt înregistrate decese din cauza diferitelor boli induse sau accelerate de fumat.

• Deși consumul de tutun în rândul adolescenților din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 este peste mediile europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% față de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% față de 21,4% şi consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% față de 12,4%. Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii din România se situează peste valorile medii europene.

• Bolile care determină cea mai mare mortalitate în România sunt exact acele boli pentru care fumatul este factor cauzal sau de risc: bolile cardiovasculare, cancerul (în special cel pulmonar, în creştere la sexul feminin) şi bolile respiratorii obstructive cronice (BPOC).

În vederea îndeplinirii obiectivelor subsumate marcării Zilei Naţionale fără Tutun, CPECA Botoşani desfăşoară în data de 16 noiembrie 2017 activităţi de prevenire a consumului de tutun în cadrul Şcolilor nr. 1 Roşiori, Şcoala Grigore Antipa Botoşani, Şcoala Ştefan cel Mare Botoşani şi Liceul Tehnologic Petru Rareş Botoşani. În cadrul acestor activităţi vor fi distribuite şi materiale informative.