LOCAL: Protecţia Consumatorului a amendat mai mulţi agenţi economici

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului a efectuat în ultima săptămână a lunii octombrie o serie de controale pentru a verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor din carne. În urma acţiunilor mai mulţi agenţi economici au fost amendaţi cu suma de 23.000 lei.” Am verificat 23 de comercianţi iar la 15 dintre ei am găsit mai multe nereguli.Principala abatere constatată a fost legată de informare la vânzarea produselor vrac.Am aplicat 10 avertismente şi 5 amenzi contravenţionale” a spus Mirel Rogalschi, comisar şef al Protecţiei Consumatorului. Potrivit acestuia, cei care se ocupă de vânzarea cărnii în cutie nu afişau la loc vizibil datele de identificare a cărnii precum şi cele referitoare la termenul de valabilitate. De asemenea, în cadrul controlului au fost prelevate trei probe de la produsele din carne care au fost trimise la laborator pentru analize” Am cerut verificarea conţinutului de apă, de grăsime, proteine şi amidon. Toate cele trei probe au fost conforme” a mai spus comisarul şef. În următoarea perioadă angajaţii instituţiei vor intensifica controalele având în vedere faptul că apropierea sărbătorile de iarnă.