LOCAL:Fonduri insuficiente acordate la rectificarea bugetară pentru plata angajaţilor DGASPC

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Rectificarea bugetară care a avut loc ieri nu a adus veşti prea bune pentru angajaţii DGASPC. Instituţia nu mai are bani de salarii în luna decembrie, aproximativ 1000 de angajaţi ai instituţiei fiind în pericol de a nu-şi lua leafa tocmai de sărbători" Noi am avut promisiuni de la Guvern că vom primi toţi banii necesai, aproximativ 3,6 milioane lei, dar am primit doar 1,2 milioane. Vom face astăzi din nou un memoriu poate mai obţinem ceva bani. Dacă nu ne va ajuta Consiliul Judeţean, am vorbit cu domnul preşedinte Costică Macaleţi" a spus Doina Nacu, directorul DGASPC.