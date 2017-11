NAŢIONAL: Deputatul "Mitralieră", jefuit în faţa sediului SRI

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a rămas fără bolidul său luxos în valoare de 140.000 de euro, după ce autoturismul i-a fost furat chiar din fața sediului SRI. Mașina, un Range Rover, fusese cumpărată în urmă cu doar două luni, iar deputatul o parcase în fața SRI, unde trebuia să se prezinte în fața unei comisii de anchetă.

„Miercuri dimineața, la ora 10.00, am vrut să vin la Comisia de Anchetă și când am ieșit din bloc nu am mai găsit mașina. Clar am fost urmărit de cineva. În al doilea rând, să furi o mașină de lângă Parlament și SRI mi se pare o chestie neimaginabilă”, a declarat politicianul la Realitatea.

„Mașina este destul de sofisticată, are un sistem de autoblocare. Puteai să intri, dar nu mai puteai să ieși. Eu am anunțat, bineînţeles, ministrul de Interne, Carmen Dan, care era în ședința de Guvern, i-am trimis mesaj președintelui Dragnea ca să-i spun că mi s-a furat mașina de aici”, a mai adăugat Cătălin Rădulescu. Ulterior, deputatul s-a văzut nevoit să depună o plângere la poliție, ca orice cetățean de rând.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu este cunoscut și pentru faptul că s-a ales cu mitraliera AKM confiscată, după ce a declarat într-un interviu pentru Adevărul că este pregătit să folosească arma din nou, dacă va mai exista o amenințare comunistă asupra României. De altfel, el a cerut în mai multe rânduri, în februarie, ca autoritățile să pună tunurile cu apă pe protestatarii din Piața Victoriei.

Parlamentarul PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut și deputatul „mitralieră”, a fost pus ulterior sub acuzare de Parchetului General, iar procurorii au început să îl cerceteze pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiei.

Audiat de procurori în martie, Cătălin Rădulescu le-a spus procurorilor că nu a făcut altceva decât să se dea mare și că prima armă a deținut-o în anul 1999.

El a adăugat că anul trecut - după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru corupție - i-a fost ridicată o a treia armă, care era neletală. Deputatul PSD a rămas fără două arme. Decizia fost luată de poliţişti, în urma controlului pe care l-au făcut acasă la Cătălin

Rădulescu, care a rămas şi fără o armă de vânătoare.

Poliţiştii argeşeni au descoperit că arma de panoplie, acel AKM, nu avea un dispozitiv de siguranță, așa cum prevede legea. Acesta este motivul pentru care poliţiştii i-au anulat deputatului permisul de portarmă.