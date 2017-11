SPORT: Antrenorul tricolorilor mici îi acuză pe galezi de comportament mizerabil

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Selecționerul naționalei U21, Daniel Isăilă, a făcut dezvăluiri incredibile legate de modul în care a fost tratată echipa națională în momentul în care a ajuns în Marea Britanie. Selecționata U21 a aterizat la Liverpool, în Anglia, iar de acolo a făcut un drum de aproximativ două ore cu autocarul, până în Țara Galilor, la Bangor.

Conform lui Isăilă, tricolorii au fost tratați mizerabil de către gazde. Terenul de antrenament semăna mai mult cu o mlaștină, pentru refacere le-au fost aduse pubele de gunoi, iar în momentul în care au aterizat în Liverpool nu au fost așteptați cu sandviciuri de către gazde, după cum era înțelegerea, și au fost nevoiți să piardă o oră într-un fast food.

”Tot ceea ce s-a întâmplat de când am plecat din București...Ne-am trezit la 5 dimineața, am făcut 10 ore pe drum și de acolo au început șicanele gazdelor. Partea cu terenul de antrenament a fost cireașa de pe tort. Ei trebuiau să ne aștepte cu sandviciuri în aeroport, nu au făcut asta. Ne-au zis că nu au putut. A trebuit să pierdem vreo oră într-un fast-food pentru a le da sandviciuri la băieți. Am ajuns într-un târziu, apoi ne-am antrenat într-o mlaștină. Am cerut refacere, niște butoaie cu gheață, cum se face peste tot, și ne-au dat niște pubele de gunoi mizerabile. Incredibil așa ceva. Nu mi-a venit să cred când am văzut așa ceva. Am renunțat și la asta. A trebuit să plecăm plini de noroi de la stadion spre hotel, timp de 30 de minute”, a dezvăluit Isăilă, la Digi Sport Matinal.

România a terminat meciul cu doi jucători eliminați, Răzvan Marin și Pușcaș, iar selecționerul U21 consideră că toate șicanele gazdelor au creat o tensiune în rândul elevilor săi.

”La masă au fost tot felul de probleme. Doctorul a fost mereu cu gura pe ei ca să putem avea și noi ce trebuie la masă. Nocturna a fost foarte slabă. Toate astea au dus la o anumită tensiune și băieții și-au pierdut cumpătul”, a declarat Isăilă.

Isăilă a vorbit și despre meciul propriu zis cu Țara Galilor, încheiat la egalitate, scor 0-0, și consideră că tricolorii au fost dezavantajați de arbitraj. Totuși selecționerul reprezentativei U 21 este mulțumit de ce a realizat echipa până acum.

”Totuși nu avem nicio scuză. Pușcaș va lua două sau trei etape. Răzvan va fi și el suspendat, dar mai este până atunci. Suntem pe un drum bun. Suntem mulțumiți. Se putea și mai bine, dar au fost și probleme de arbitraj. Am avut penalty după ce am rămas în zece și nu a dat nimic. În toamna viitoare avem trei jocuri acasă și sperăm să reușim să ne calificăm. Mi-aș fi dorit mai mult de la această dublă, dar trebuie să iau partea plină a paharului și să fiu per total mulțumit”, a mai spus Isăilă.

În acest moment, după 6 etape, România se află pe prima poziție, cu 12 puncte. Bosnia este pe 2 cu 9 puncte, dar un meci mai puțin, în timp ce Portugalia se află pe 3, cu 7 puncte, dar două meciuri mai puțin disputate.