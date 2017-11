SPORT: Costel Enache: E o lună decisivă pentru noi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul FC Botoşani,a declarat că luna care a mai rămas din acest an poate fi decisivă pentru viitorul echipei.

Cu toate că până în prezent s-a ferit să vorbească de obiective, tehnicianul a recunoscut că elevii săi sunt la mâna lor în acest moment pentru a fi prezenţi printre cele şase echipe care se vor accede în play-off-ul campionatului.

„Consider luna care a rămas de jucat cea mai importantă perioadă. Rămânem în continuare cu o gândire pragmatică, să gestionăm situaţia noastră, să ne încercăm să ducem la capăt formarea unui model de joc, a unei amprente. Este foarte bine ca jucătorii să înţeleagă ce vrem să facem toţi, asta ne aduce o organizare de joc, ne aduce sincronizare, omogitate. Sunt punctele cheie pentru mine în a avea reuşită în campionatul României. Organizarea, consecvenţa şi probabil omogenitatea, sunt lucrurile care ne-au ţinut până acum. Nu am făcut calcule conjuncturale, cu rezultate ale terţilor, sub nici o formă. Ne gândim doar la ceea ce avem noi de făcut”, a declarat Costel Enache.