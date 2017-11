INTERNAŢIONAL: A murit unul dintre fondatorii AC/DC

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Chitaristul Malcolm Young, cofondator al trupei de hard-rock australiene AC/DC, a murit sâmbătă la 64 de ani, potrivit unui comunicat al trupei postat pe contul său de Facebook și citat de AFP.

Suferind de mai mulți ani de demență, muzicianul s-a stins înconjurat de cei dragi. "Ca și chitarist, compozitor și vizionar, el a fost un perfecționist și o persoană unică", a scris Angus Young pe rețelele de socializare.

"Fiind fratele meu îmi este greu să exprim în cuvinte ceea ce a însemnat pentru mine în timpul vieții, relația pe care am avut-o a fost unică și specială", a adăugat Angus. "El lasă în urma lui o moștenire uriașă care va dăinui totdeana".

"Prin dăruirea și marele său angajament, el a fost forța care a impulsionat trupa", se arată în mesajul postat de AC/DC pe Facebook. "Chitarist, compozitor și vizionar, el a fost un vizionar și o persoană unică", adaugă textul.

Originari din Glasgow (Scoția), Malcolm Young și fratele său mai mic, Angus, au fondat trupa AC/DC în 1973 în Australia.

Chitarist și cofondator al grupului, Malcom Young a fost nevoit să se retragă de pe scenă în 2014 înainte de lansarea albumului ’Rock or Bust’, pentru a urma un tratament împotriva demenței.

Pionier al hard rock, grupul a vândut peste 200 de milioane de albume din 1973 și a compus piese devenite clasice precum ’Highway to Hell’, ’Let There Be Rock’ ou ’Back in Black’.

Anunțul trecerii în neființă a lui Malcom Young intervine la câteva săptămâni după decesul fratelui lor George Young, considerat mentorul grupului AC/DC.

Asemeni celorlalți membri ai AC/DC, Malcolm Young a fost inclus în 2003 în Rock & Roll Hall of Fame.