LOCAL: Batrani ajunsi la spital dupa ce le-a ars agoniseala de o viata

Doi batrani, de 70 si de 93 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale in aceasta dimineata, dupa ce casa le-a fost cuprinsa de flacari. Pompierii au fost solicitati la primele ore ale diminetii in comuna Mihai Eminescu, unde o casa ardea cu putere. Din fericire, ocupantii imobilului au fost salvati din flacari, insa au suferit atacuri de panica in momentul in care au vazut ca agoniseala de o viata s-a transformat in scrum. Cei doi au primit primul ajutor si au fost transportati la spital pentru supraveghere si ingrijiri de specialitate.