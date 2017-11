SPORT: Botoşăneanul Florin Andone, pus pe făraş de Deportivo

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Florin Andone are mari șanse să plece în iarnă de la Deportivo La Coruna. Clubul galician l-a pus pe lista de transferuri pe atacantul român, după ce acesta a spus că regretă faptul că a rămas pe El Riazor în vară, atunci când a avut parte de oferte foarte bune din punct de vedere financiar.

Potrivit El Gol Digital, Deportivo speră să obțină în schimbul lui Andone o sumă suficient de mare, pentru a-l putea achiziționa definitiv pe Lucas Perez, atacantul pe care l-a împrumutat în acest sezon de la Arsenal.

”Am avut oferte uriașe. Puteam să câştig mai mult decât dublu faţă de acum, dar nu am forţat lucrurile. În vară am discutat cu Pepe Mel (n.r. - antrenorul de atunci) şi cu Richard Barral (n.r. - directorul sportiv) şi le-am spus: «Vreau să rămân. Mă simt încrezător şi important». Însă acum gândesc altfel şi mă îndoiesc că decizia de a rămâne a fost cea mai bună”, a declarat Florin Andone, într-un interviu publicat vineri de As.

Acesta a susținut că se simte în continuare bine în Galicia, dar și-ar dori ca lucrurile să se schimbe pentru a rămâne.

”Îmi place la Depor, îmi place oraşul, fanii mă iubesc. Nu mi-ar plăcea să îmi fac din nou bagajele, aş vrea să rămân, dar vreau să joc. Am 24 de ani şi nu accept să fiu pe banca de rezerve. Ştiu că antrenorul este cel care decide. Nu spun că sunt mai bun decât altcineva, şi nu mă refer la Lucas (n.r. - Lucas Perez, atacantul revenit la Deportivo, de la Arsenal), dar nu vreau să fiu rezervă un an întreg”, a mai zis Andone.

În ceea ce îl privește pe Lucas Perez, atacantul de 29 de ani a fost vândut în 2016, de Deportivo, la Arsenal, pentru 14 milioane de euro, dar, după doar un an, el a revenit pe El Riazor, sub formă de împrumut.

Întoarcerea sa a coincis cu retrogradarea lui Florin Andone pe bancă. Titular în primele cinci meciuri ale sezonului, românul a mai jucat, în următoarele șase etape, doar într-un singur joc de la început.

Florin Andone a evoluat pentru Deportivo în 50 de meciuri şi a marcat 14 goluri.

Burnley, Crystal Palace și Aston Villa sunt echipele despre care s-a scris că l-ar dori pe Florin Andone. Prima dintre acestea a insistat pentru român în vară, dar Deportivo nu a dorit să accepte o ofertă mai mică de 30 de milioane de euro, atât cât valorează clauza de reziliere din contractul atacantului.

4,8 milioane de euro a fost prețul pe care Deportivo l-a plătit în 2016, atunci când l-a cumpărat de la Cordoba.