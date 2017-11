SPORT: Dică şi-a felicitat jucătorii după înfrângerea cu Iaşi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ciuda eşecului de la Iaşi, Nicolae Dică, tehnicianul FCSB i-a lăudat pe roş-albaşţtri pentru atitudine şi angajament în înfrângerea cu CSM Poli Iaşi, scor 0-1, şi a pus eşecul pe seama ghinionuui.

„Nu am le ce să le reproșez băieților. Am avut un joc bun, o atitudine bună, am dominat meciul. Nu am făcut un joc rău, chiar dacă am pierdut consider că puteam obține mai mult pentru că am avut șapte-opt ocazii clare de gol. Am avut cei 10 jucători de la echipele naționale doar o zi la antrenament, dar asta nu e o scuză că am pierdut. Poate că Dinamo va reuși să câștige cu CFR Cluj și vom rămâne noi pe primul loc. Nu e o tragedie, trebuie să fim încrezători în continuare și să jucăm ca până acum. Nu sunt supărat pe Planici, a avut mereu evoluții bune, nu trebuie să-l contest după o singură greșeală. De obicea Iaşul în meciurile pe care le-a jucat până acum făcea presing sus, dar în acets meci au ales să se apere. Rămâne să-i felicităm pe cei de la Iaşi că au câştigat. Sper să fie ultima înfrângere în acest campionat, dar la fotbal nu ştii la ce să te aştepţi. Mai sunt două meciuri în Europa League și vom încerca să obținem rezultate cât mai bune", a declarat Nicolae Dică