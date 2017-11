SPORT: Popa supărat că timişorenii s-au băgat cu fundul în poartă cu Botoşaniul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Remiza înregistrată pe teren propriu de ACS Poli Timişoara cu FC Botoşani, scor 1-1, în runda a XVIII-a a Ligii I, nu a fost pe placul tehnicianului gazdelor.

„Sunt supărat! Efectiv sunt supărat! Mi-am propus patru victorii în ultimele patru meciuri, însă am câştigat de două ori şi am remizat de două ori. În cele două remize am condus de fiecare data. Nu ştiu ce se întâmplă, dar jucătorii mei se retrag cu fundul în poartă. Nu ştiu cine le zice să facă asta, eu singur nu! Mailat e o pierdere mare. Ori sunt impresarii prea deştepţi, sau pe la comisii se fac chestii care depăşesc realitatea. Noi i-am plătit salariul. De săptămâna asta au început să intre salariile la jucători. Avem suportul primarului Robu, care caută oameni potenţi financiar să ne ajute”, a declarat Ionuţ Popa la flash-interviurile de după meci.