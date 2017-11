SPORT: Stoican: Fără ajutorul fanilor nu băteam FCSB

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Flavius Stoican, antrenorul principal al CSM Polia condus din tribună echipa ieşeană spre prima victorie din istoria confurntărilor cu FCSB, scor 1-0, într-un meci disputat în runda a XVIII-a a Ligii I.

Suspendat ca urmare a eliminării din meciul din Gruia cu CFR Cluj, tehnicianul oltean de pe banca moldovenilor a a trăit la intensitate maximă alături de suporteri meciul, iarla final a ţinut să felicite publicul ieşean pentru felul în care şi-a încurajat echipa.

„Sunt fericit şi vă zic sincer că nu ştiu să mă manifest. Sunt bucuros pentru au venit oamenii la stadion, a fost o seară perfectă pentru noi. Am vrea şi un stadion mai mare, mai frumos, că vor oamenii să vină şi n-au unde.E destul de greu să stau în tribună, am trăit meciul la intensitate maximă. De acum înainte vreau ca banca noastră să fie un exemplu, am vorbit şi cu Trică şi vrem să ne comportăm perfect. Vreau ca deciziile arbitrilor, bune sau rele, să nu fie cu intenţie, iar noi nu vom mai avea ieşiri. Fără aportul publicului nu cred că reuşeam să câştigăm, fanii ne-au împins de la spate şi am obţinut o victorie mare de tot în seara asta. Ne batem la Play-off, trebuie să avem însă mai multă încredere în noi şi, treptat, rezultatele vor veni. Trebuie să creadă în ei jucătorii că putem bate pe oricine în campionatul ăsta.Nu reuşisem niciodată o victorie împotriva Stelei, iar asta e o zi importantă. Le mulţumesc fanilor şi repet faptul că avem nevoie de un stadion nou şi mai mare”, a declarat Flavius Stoican.