LOCAL: Au început lucrările la Spitalul de îngrijiri paliative

Astăzi au fost demarate lucrările la noul Spital de boli cronice şi îngrijiri paliative, unitate care va fi ridicată lângă Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe” Botoşani. Deputatul Tamara Ciofu, parlamentarul care a iniţiat acest demers în urmă cu patru ani, a fost la faţa locului. „Am început printr-o adresă pe care personal am făcut-o directorului general al Companiei Naţionale de Investiţii. Ulterior, l-am sunat pe primarul de la vremea aceea şi i-am spus că am reuşit să prindem o şansă deosebită de a construi un spital. La început a fost privită cu oarecare ezitare această intenţie, dar, ulterior, când lucrurile au prins formă, când lucrurile deja au început să fie luate în serios, deja lumea a început să creadă în acest proiect, dar au crescut şi şansele de neîncredere pentru că nu se mai finaliza. Şi atunci am încercat să creez un liant între autorităţile statului, Direcţia de Sănătate Publică, Primăria Botoşani, CNI, Spitalul Sfântul Gheorghe şi în felul acesta am reuşit împreună într-o echipă, chiar dacă au fost câteva lucruri cu care nu am fost de acord şi unii şi alţii, până la urmă am reuşit să ajungem în acest stadiu şi, în sfârşit să fie aprobată lucrarea”, a declarat Tamara Ciofu.

Oficialul a adăugat că ţine la acest proiect foarte mult ca medic, dar ca şi cetăţean. „Mă bucur că, în sfârşit, un demers în care am crezut se conturează şi mă bucur că am avut în spate şi o echipă de colegi care la rândul lor au susţinut această idee de a aduce în comunitate un asemenea proiect de o asemenea anvergură şi cred că şi în continuare trebuie să ne facem treaba. E un câştig de etapă şi trebuie să ne vedem în continuare de treburile comunităţii”, a mai spus Tamara Ciofu.

Potrivit parlamentarului, noul spital este destinat bolnavilor care sunt în stadii terminale ale unor boli cronice grave şi care în felul acesta pot fi îngrijiţi de un personal de specialitate „pentru a li se da demnitatea cuvenită unor oameni care şi-au trăit viaţa muncind şi care aşteaptă de la comunitate sprijin”.

Valoarea investiţiei este de 15,6 milioane de lei, iar durata de execuţiei este de 22 de luni, începând de astăzi.