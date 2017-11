LOCAL: Copaci luaţi la ţintă de un şofer beat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

De beat ce era, nu a mai văzut pe unde este drumul şi s-a izbit cu maşina în mai mulţi copaci. Este isprava unui tânăr de 26 de ani, din comuna Şendriceni, care ieri seară a plecat la drum cu un autoturism, deşi se cinstise cu licori bahice cu puţin înainte. Aşa se face că, în timp ce rula pe drumul comunal care străbate satul Pădureni (com. Şendriceni), el a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, iar maşina ieşit de pe drum şi s-a izbit în mai mulţi copaci dintr-o lizieră de pe marginea şoselei. Rănit uşor, în urma acestei experienţe, tânărul a fost testat alcoolscopic de poliţiştii rutieri ajunşi la locul accidentului şi, întrucât valoarea indicată a fost de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, şoferul a fost condus pentru recoltarea probelor de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cazul se află în atenţia poliţiştilor, care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă.