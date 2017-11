NAŢIONAL: Preşedintele Senatului reclamă faptul că Preşedinţia nu l-a invitat la parada de Ziua Naţională

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Senatului, Călin popescu Tăriceanu, a declarat luni că nu a primit din partea Administraţiei Prezidenţiale invitaţie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la recepţia de la Palatul Cotroceni, precizând că şi dacă ar primi nu s-a duce să stea alături de „acel domn care funcţionează la Cotroceni”, „patronul statului paralel”.

„Nu am primit o invitaţie până în acest moment şi dacă voi primi o invitaţie, nu îi voi da curs. De 1 Decembrie românii îşi doresc în primul rând să vadă parada militară. E un lucru frumos, spectaculos şi cred că face să vibreze fibra patriotică şi naţională în fiecare dintre români. Românii nu vin la paradă să-l vadă pe preşedinte sau să-i vadă pe preşedinţii camerelor Parlamentului. Asta e o chestiune care cred că nu are nicio relevanţă”, a spus Călin Popescu Tăriceanu întrebat dacă a primit invitaţie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la recepţia de la Palatul Cotroceni.

El a trecut ulterior la o serie de atacuri la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit inclusiv „patronul statului paralel”, scrie News.ro.

„În al doilea rând, având în vedere declaraţiile făcute cu obstinaţie de actualul preşedinte, acel domn care funcţionează la Cotroceni, în ultima vreme, declaraţii care mă vizează direct şi indirect, nu am de ce să merg să stau alături de domnia sa. Nu am niciun fel de motiv. Din contră, am toate motivele să nu merg, pentru că dacă aş sta alături de domnia sa înseamnă că aş cauţiona postura în care se află de patron al statului paralel, pe care se face că nu-l vede şi că nu-l cunoaşte”, a mai spus Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea nu au fost invitaţi nici anul trecut de către Administraţia Prezidenţială să participe la parada de Ziua Naţională din cauza dosarelor penale pe care le au cei doi. Amândoi au asistat în 2016 din mulţime la paradă şi nu din loja oficială a demnitarilor.