SPORT: Bulgarul Dimitrov a câştigat Turneul Campionilor, după un meci istoric

Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a urcat de pe locul 6 pe 3 în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), dat publicității luni, după ce a cucerit titlul în Turneul Campionilor de la Londra.

În finala de duminică seară, acesta l-a învins pe belgianul David Goffin, cu 7-5, 4-6, 6-3, după două ore și 30 de minute de joc.

Dimitrov (26 ani, 6 ATP), al șaselea favorit, are acum 5-1 în meciurile directe cu Goffin (26 ani, 8 ATP), cap de serie numărul șapte, în circuitul ATP. Bulgarul a câștigat în 2014 în turul al treilea la US Open și anul acesta, în sferturi la Australian Open, în finală la Sofia, și în grupă la Turneul Campionilor, cu 6-0, 6-2, Goffin învingând, tot în 2017, la Rotterdam, în sferturi. Dimitrov mai are și trei victorii la turnee challenger și futures.

A fost prima finală din istoria Turneului Campionilor disputată între debutanți la această competiție, Goffin fiind rezervă la ediția de anul trecut. Ultimul debutant care a câștigat titlul a fost spaniolul Alex Corretja, contra compatriotului său Carlos Moya, în 1998, când finala s-a jucat la Hanovra.

Anul 2017 a fost cel mai bun din cariera lui Dumitrov, care a obținut patru titluri, la Brisbane, Sofia, primul său titlu ATP World Tour Masters 1.000 , la Cincinnati, și acum ATP Finals.

Belgianul Goffin și-a trecut în palmares două trofee anul acesta, la Shenzhen și Tokyo, dar sezonul nu s-a încheiat pentru el, deoarece în weekend-ul următor va juca finala Cupei Davis, contra Franței.