NAŢIONAL: UDMR se abţine de la votul moţiunii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

UDMR a decis: se va abține de la vot la moțiunea de cenzură inițiată de PNL și USR, iar în aceste condiții e clar că moțiunea nu are practic, nici o șansă să treacă, iar guvernul va supraviețui.

Liberalii nu au reușit să îi convingă pe parlamentarii maghiari de necesitatea debarcării executivului, dar nici prestația executivului nu este de natură să îi mulțumească pe deplin pe cei de la UDMR. Kelemen Hunor le reproșează liberalilor că nu știu ce ar pune în loc dacă guvernul Tudose ar fi demis.

"Am analizat textul moțiunii de cenzură, știind că orice decizie poți să o iei în funcție de text. Am informat colegii mei despre discuția purtată cu Raluca Turcan și Iulian Dumitrescu la solicitarea lor săptămâna trecută și am analizat tot ce înseamnă în acest moment moțiunea de cenzură, conținutul moțiunii de cenzură, oferta celor care au inițiat moțiunea de cenzură, dacă propun ceva în locul Guvernului actual, în locul programului de guvernare și am constatat că nu există, la concluzii, altceva decât un deficit de 3%, chiar e necesar să nu avem un deficit mai mare de 3%, transparență și reducerea birocrației, dar nu nume de premier, nu direcția în care vor să ducă țara, nu politici publice în sectoarele cele mai importante și nu elemente din programul de guvernare, măcar baza pe care se poate construi un program de guvernare. În aceste condiții e greu să susții o astfel de moțiune de cenzură, e aproape imposibil", a afirmat Kelemen Hunor, după ședința grupurilor reunite ale parlamentarilor UDMR.

El a precizat că parlamentarii Uniunii vor fi prezenți la dezbaterea moțiunii, dar se vor abține la vot și vor introduce cele două bile albe în urna neagră.

"Vom fi prezenți la dezbatere pentru că moțiunea de cenzură este un instrument democratic indiferent unde stai, de partea celor care critică Guvernul sau pe partea coaliției, prezența din acest punct de vedere este importantă, dar nu putem susține moțiunea de cenzură, după cum nu putem susține în totalitate Guvernul, dar probabil că ne vom abține de la vot. Asta înseamnă că ambele bile vor fi introduse în urna neagră".