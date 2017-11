LOCAL: Femeie gasita carbonizata in propria casa

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Apropierea iernii incepe sa faca tot mai multe victime din cauza incendiilor. O femeie a fost gasita carbonizata in casa ei din localitatea Baluseni, dupa ce flacarile i-au cuprins intreaga gospodarie. Incendiul a fost semnalat de vecinii femeii, care au vazut flacarile care cuprinsesera deja casa, acestia anuntand 112 si incercand sa intervina pentru a potoli valvataia. Din pacate, dupa ce pompierii au reusit sa lichideze flacarileC, au descoperit si trupul neinsufletit al batranei, care era carbonizat. In urma cu doar 24 de ore un barbat de 61 de ani din Trusesti a fost gasit mort in casa in urma unui incendiu. incendiu.