LOCAL: Şofer turmentat rănit, după ce a distrus cu maşina un gard

Cu maşina, în gardul unei case. Este isprava unui tânăr care a urcat beat criţă la volan. Totul s-a întâmplat ieri, când tânărul în vârstă de 29 de ani, din comuna Havârna, a plecat la drum cu un autoturism. Când a ajuns în satul Gârbeni (com. Havârna), din cauza stării în care se afla, el a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar maşina a auns pe sensul opus, a părăsit carosabilul şi s-a izbit în gardul unei locuinţe. În urma accidentului, şoferul a fost rănit uşor şi a fost transportat la Spitalul Municipal Dorohoi pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii l-au verificat pe tânăr cu etilotestul, valoarea indicată fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, la spital fiindu-i recoltate şi probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.