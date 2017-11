NAŢIONAL: CSM a respins propunerea de anchetare a şefei DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins miercuri solicitarea judecătoarei Gabriela Baltag de suplimentare a ordinii de zi pentru discutarea unei eventuale sesizări a Inspecției Judiciare, care să verifice dacă prezența procurorului-șef al DNA și a altor magistrați la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social, în care s-au discutat aspecte "cu caracter politic", respectă obligațiile statutului.

În acest context, judecătorul Bogdan Mateescu a precizat că și el a fost invitat la eveniment, iar discuțiile au vizat aspecte legate de legile Justiției.

"Mă număr printre cei invitați. (...) Discuția noastră, pledoaria noastră a vizat exclusiv aspecte tehnice legate de consecințele legilor Justiției, menționate în avizul negativ pe care CSM l-a dat. Nu am nicio problemă, poate să fie sesizat oricine, nu am participat la dezbateri cu caracter politic. Nu voi participa niciodată, nici măcar indirect. (...)", a spus Bogdan Mateescu.

La rândul său, judecătoarea Andreea Chiș a precizat că la dezbatere au fost invitați toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii.

"Când am primit această invitație, am întrebat cine sunt cei invitați și am aflat că toți membrii CSM au fost invitați să participe la această dezbatere. Eu v-am comunicat doamnă președinte (Mariana Ghena, președintele CSM — n.r.) că intenționez să particip la această dezbatere. Rezultă din înregistrare că au fost invitați și membrii Comisiei speciale care a redactat draftul pe actul normativ, însă nu au venit. A fost invitat și ministrul Justiției, însă n-a venit. (...) Consider important să ne asumăm ce spunem. N-am făcut decât să exprim poziția majorității exprimată prin avizul negativ. Nu m-am abătut sub nicio formă de la alte exprimări publice, întotdeauna am anunțat președintele. Nu am încălcat absolut cu nimic profesia de magistrat, nu mă tem de nicio cercetare a Inspecției Judiciare", a subliniat Andreea Chiș.