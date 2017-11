NAŢIONAL: Moţiunea PNL va fi dezbătută joi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Moțiunea de cenzură depusă de PNL și USR, intitulată "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă", va fi dezbătută și supusă votului joi, de la ora 11,00, după cum au decis Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită luni după-amiază într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Ludovic Orban a anunţat luni că liberalii vor organiza din nou proteste în toate judeţele din ţară și în București, la Parlament, în ziua în care va fi dezbătută şi votată moţiunea.

Liderul PNL a spus că singura problemă pe care o au liberalii este atitudinea obstrucţionistă a majorităţii care, în opinia sa, special nu a stabilit un calendar clar al dezbaterii moţiuni de cenzură astfel încât să le reducă capacitatea organizatorică.

Moţiunea a fost semnată de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP şi independenţi.

Marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că parlamentarii formațiunii se vor abţine de la vot, susţinând că iniţiatorii moțiunii nu propun şi alternative la guvernarea PSD.

„Am constatat că nu există, la concluzii (în moţiunea de cenzură - n. red.), altceva decât deficit 3%, nevoie de transparenţă şi reducerea birocraţiei, dar nu nume de premier, direcţia în care vor să ducă ţara, nu politici publice în sectoarele cele mai importante şi nu elementele din programul de guvernare, măcar baza pe care se poate construi un program de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor. Preşedintele UDMR a spus că în aceste condiţii este greu să susţii o moţiune de cenzură, „aproape imposibil”.

„În mai puţin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coşul de gunoi promisiunile făcute în campanie şi, odată cu ele, speranţele românilor într-un trai mai bun. Beneficiile unei creşteri economice substanţiale au fost anulate de măsurile populiste şi haotice luate în economie de cuplul de economişti de renume mondial Dragnea - Tudose împotriva mediului de afaceri şi a contribuabililor oneşti din această ţară. Minciuna PSDragnea a avut picioare atât de scurte încât, în mai puţin de un an, românii au văzut că programul de guvernare, pus sub titulatura „Îndrăzneşte să crezi”, a fost o iluzie vândută cu maximă neruşinare”, arată liberalii în textul moţiunii de cenzură.

PNL mai spune că actuala guvernare a devenit ilegitimă prin minciună şi un pericol real pentru oamenii şi firmele din România.

„Practic, aţi primit o fundaţie economică bine făcută, cu structura de rezistenţă aferentă, pe care aţi avut-o la cheie. Ce aţi făcut cu ea?! V-aţi apucat să o demolaţi ca să improvizaţi o casă din chirpici. Şi v-aţi trezit acum că puneţi proptele la proptele, legaţi cu sârmă unde trebuie să bateţi piroane, în loc de cărămizi folosiţi cartoane, nu mai înţelegeţi care e structura de rezistenţă şi loviţi la temelie... Şi nu încetaţi să prezentaţi această cocioabă, care evident că stă să cadă, ca pe o mega-inginerie arhitecturală”, mai scriu liberalii în moţiunea de cenzură.

PNL le reproşează liderilor PSD că nu au spus nimic angajaţilor din sectorul public despre creşterile fictive de salarii, promiţând în schimb creşteri de 25% „care se dovedesc a fi praf în ochi”.

„La începutul anului viitor, românii vor vedea că salariile le-au crescut doar pe hârtie, în timp ce în mână vor ţine calendarul promisiunilor PSD din campanie şi vor constata că Dragnea şi ai lui şi-au bătut joc de ei. Mai mult decât atât, peste 90.000 de salariaţi din sectorul IT, precum şi persoanele cu dizabilităţi, sunt în pericol real să aibă veniturile amputate pentru că scăderea impozitului de la 16 la 10% nu se aplică în cazul lor. Ce veţi face cu aceşti oameni? Veţi da un OUG de cârpire a prostiei sau speraţi că angajatorii din mediul privat vă vor repara aberaţiile suportând ei diferenţa din buzunarul lor? Ce veţi face, însă, cu cei din mediul public?”, îi întreabă cei de la PNL pe guvernanţi.

De asemenea, liberalii acuză „furtul de proprietate” din Pilonul 2 de pensii, „minciuna” reducerii contribuţiilor la 35% şi a eliminării impozitului pe salariile de sub 2.000 de lei, dar şi „bulversarea” mediului economic prin modificările aduse Codului fiscal.