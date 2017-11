NAŢIONAL: O judecătoare cere anchetarea şefei DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Judecătoarea Gabriela Baltag a cerut marți, în plenul CSM, sesizarea Inspecției Judiciare pentru a se verifica dacă prezența procurorului-șef al DNA și a altor magistrați la dezbaterile organizate de Grupul pentru Dialog Social, în care s-au discutat aspecte cu caracter politic, respectă obligațiile statutului.

"Am vizualizat o întâlnire la un grup de dialog social. Am văzut că au participat și magistrați. Eu am văzut, mărturisesc, partea de final. Aș dori să pun în discuție efectuarea de către Inspecția Judiciară de verificări cu privire la ce am putut vedea eu. Înțeleg că au văzut foarte mulți magistrați care m-au întrebat cum putem să tolerăm acest aspect, prezența procurorului-șef al DNA, doamna Kovesi, și înțeleg și a altor magistrați. Nu pot să spun exact pentru că nu știu dacă au fost sau nu. Să verifice Inspecția Judiciară prezența și participarea la discuții cu caracter politic, pentru că discutarea unor aspecte de proteste și de ieșit în stradă, de unirea forțelor opoziției și de cenzură nu știu în ce măsură respectă sau nu obligațiile și rigorile statutului de magistrat", a declarat Gabriela Baltag, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a participat marți la o dezbatere pe legile Justiției, organizată de Grupul pentru Dialog Social și Revista 22.