NAŢIONAL: Preşedintele Iohannis a călătorit cu trenul la Ploieşti

Președintele Klaus Iohannis călătorește, miercuri, cu trenul la Ploiești unde va participa la dezbaterea "Orașele României la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești".

Șeful statului a postat pe Facebook o fotografie din tren în care apare alături de consilierii prezidențiali Cosmin Marinescu și Laurențiu Ștefan, dar și alți reprezentanți ai Administrației Prezidențiale.

"În drum spre Ploiești, pentru a discuta despre viitorul smart al orașelor din România", a scris Iohannis.

La coborârea din tren în Gara de Sud a Ploieștiului, Iohannis a fost întâmpinat de primarul municipiului, Adrian Dobre, șeful statului declarând că prin gestul său a vrut să dea un semnal despre nevoia de mobilitate.

"Am vrut să văd personal cum se circulă în ziua de astăzi cu trenul. (...) Prin faptul că am mers cu trenul, am vrut să dau un semnal despre nevoia de mobilitate. Toți vrem să avem o țară modernă, europeană, iar mobilitatea face parte din acest concept. Pe ruta București-Ploiești lucrurile funcționează rezonabil de bine, însă e nevoie de mult mai multă implicare din partea celor responsabili", a spus Iohannis. Acesta a precizat că a circulat la clasa I, iar biletul a costat aproximativ 26 de lei.

Pe drumul către mașina care l-a preluat pe șeful statului, acesta s-a oprit pentru a se fotografia cu câțiva cetățeni, o femeie aflată în gară aplaudându-l și urându-i "Bun venit!".

Sursa foto: Klaus Iohannis / Facebook