SPORT: Mihai Roman: Dacă batem Craiova, 80% suntem în play-off

Mijlocaşul Mihai Roman a declarat că în cazul unei victorii în jocul de vineri cu CSU Craiova, FC Botoşani va rezolva în proporţie de 80% ecuaţia calificării în play-off-ul Ligii I.

Experimentatul elev al lui Costel Enache a spus că partida nu va fi deloc una uşoară, Craiova fiind o echipă pe val în Liga I.

„Va fi un meci dificil. Craiova este pe val, joacă bine, are jucători de viteză, jucători buni. Noi ne bazăm pe forţa grupului pe încrederea care o avem din ultimile rezultate şi cred că va fi un meci frumos. Eu cred că dacă învingem Craiova, în proporţie de 80% avem şanse să prindem play-off. La noi cel mai important este că suntem un grup unit şi asta se vede pe teren. În tur am avut destul de multe ocazii şi aveam puterea de a scoate un rezultat bun, însă nu a fost să fie. Am încredere în mine la fiecare meci şi dacă marchez este şi mai bine. Am marcat cu Timişoara şi cred că băieţii îmi vor face un cadou cu Craiova (n.r ziua sa a fost pe 16 noiembrie)”, a declarat Mihai Roman.