LOCAL: Razie a poliţiştilor în pieţele din Botoşani şi Dorohoi

Comercianţii au fost luaţi la bani mărunţi, astăzi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice. Controlul a vizat, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean, prevenirea şi combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi pentru prevenirea şi combaterea contrabandei cu ţigarete. Cu ocazia verificărilor efectuate, un agent economic din Piaţa Viilor a fost surprins cu 126 de articole de îmbrăcăminte, de diferite tipuri, ce aveau inscripţionate mărci despre care existau indicii că ar fi contrafăcute. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie fără drept de produse similare cu cele care poartă o marcă înregistrată şi care prejudiciază titularii de drepturi, întreaga cantitate de mărfuri, în valoare totală de peste 10.000 de lei fiind indisponibilizată în vederea confiscării. Tot astăzi, poliţiştii au depistat în flagrant mai multe persoane care deţineau în vederea comercializării 270 pachete de ţigări de provenienţă străină, pentru care nu aveau documente legale de provenienţă. Astfel, la un agent economic din zona Pieţei Centrale a municipiului Botoşani a fost depistată cantitatea de 3.360 ţigarete, de diferite tipuri, de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, pentru care administratorul societăţii nu deţinea documente legale de provenienţă. De asemenea, în zona Pieţei Centrale din mun. Dorohoi a fost depistat un bărbat care deţinea în vederea comercializării cantitatea de 1.600 ţigarete, de provenienţă duty free.În aceste cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, întreaga cantitate de ţigarete, în valoare de peste 3.200 de lei fiind indisponibilizată în vederea confiscării speciale, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind estimat la mai mult de 3.000 de lei.