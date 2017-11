NAÅ¢IONAL: Ministrul Agriculurii aruncÄƒ vina scumpirii ouÄƒlor pe ÅŸeful Consiliului ConcurenÅ£ei: "SÄƒ dea explicaÅ£ii guvernului, nu e pÄƒun Ã®ntre gÄƒini"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri că majorările de preț la ouă înregistrate în ultima perioadă nu sunt justificate și l-a acuzat pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, că a prezent date și analize "superfluu, împotriva țării".

"Dat fiind faptul că în piață, la unele produse, (prețurile — n.r.) au crescut nejustificat, imediat am instituit la nivelul ministerului o echipă de control. De altminteri, ieri, cu aprobarea dumneavoastră, au intrat în dispozitiv toate instituțiile statului să verifice ce și cum. Am făcut și o adresă domnului președinte al Consiliului Concurenței și l-am rugat să intervină. Sunt elemente pe care noi nu le cunoaștem, dat fiind faptul că ele nu se justifică din punct de vedere al calculelor pe care le facem și al logicii privind desfășurarea procesului de producție", a declarat Petre Daea, în deschiderea ședinței de Guvern, la solicitarea premierului.

Tudose i-a cerut să explice creșterea de prețuri la produsele alimentare, menționând că au început să circule caricaturi cu "găini care își iau haine de blană că s-au scumpit ouăle".

Ministrul Agriculturii a dat ca exemplu producția de ouă. "De pildă, la ouă, astăzi, în România, fermierul îl produce cu 36 de bani. Îl scoate la poarta fermei sigilat, ambalat, etichetat, îl și transportă în piață, îl duce pe raft, practic, îl pune pe raft și de aici, deodată, până la 1 leu (prețul unui ou — n.r.), ceea ce din punctul nostru de vedere nu este justificat. Am rugat, prin adresă scrisă, pentru că așa e normal între instituțiile statului să comunicăm, așa cum trebuie, președintele Concurenței care, dacă este astăzi aici, poate să mai dea o dată o explicație pe care n-aș cataloga-o decât împotriva țării. Foarte atent spun acest lucru și foarte apăsat, pentru că a spune că sunt diferențe de preț ca urmare a faptului că au schimbat, că e deficitul bugetar, mi se pare prea mult", a declarat Daea.

Prim-ministrul l-a întrebat pe Daea la ce se referă, iar acesta a răspuns: "Nu știu, dumnealui știe, ar fi bine să dea explicații Guvernului României, pentru că dumnealui nu este păun printre găini, fără să-și păteze aripile și noi să fim în fiecare zi perpeliți, fie de situația reală pe care o are țara, iar dumnealui se plimbă cu explicații căutând un răspuns peste doi ani de zile când nu mai sunt nici găinile și poate nu mai suntem nici noi".

"Lucrurile acestea trebuie abordate cu seriozitate de președintele Consiliului Concurenței și fac un apel la domnia să se abțină la analize din acestea superfluu și să folosească instrumentele pe care le are. Îmi spunea mereu că îmi trimite documente și date. (...) Din data de 15 noiembrie când am solicitat scris să intervină nu am primit nicio comunicare scrisă din partea Consiliului Concurenței privind colaborarea interinstituțională în așa fel încât să vedem ce este pe piață", a susținut Daea.

Ministrul a adăugat că sunt "unele elemente" pe care nu le poate spune în Guvern, dar atunci când "colectivul" de la Ministerul Agriculturii va finaliza analiza privind creșterea prețurilor la produsele alimentare aceasta va fi prezentată.

"Din punctul meu de vedere sunt scumpiri la acest produs nejustificate. Dovadă este și faptul că astăzi am primit pe whatsapp o imagine de la un magazin de la Sibiu. Când am fost săptămâna trecută cartonul era 23 de lei, astăzi e 16 lei. Păi, nu am schimbat nimic, nici în rețeta furajeră, nici în costul de producție, producătorul a rămas în același proces tehnologic. Motiv pentru care am solicitat sprijin și aștept să se concretizeze această analiză și să putem să o aducem în fața Guvernului să vă informăm exact ce se întâmplă", a mai spus Daea.