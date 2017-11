SPORT: Mangia: Mergem la Botoşani să învingem!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Antrenorul CSU Craiova Devis Mangia, a declarat că se aşteaptă la un meci greu mâine la Botoşani şi a spus că partida nu va fi decisivă pentru play-off. Tehnicianul crede că numele echipelor care vor accede în play-off se va decide în ultimele patru meciuri care se vor disputa din acest sezon în luna februarie a anului viitor.

„Va fi o partidă foarte complicată, deoarece vom întâlni un adversar care are un parcurs bun în campionat, se regăsește în spatele nostru în clasament, are jucători de calitate și practică un joc frumos. Este un meci important, dar nu cred că este decisiv în privința play-off-ului. Totul se va decide după ce vom avea această pauză de iarnă. Cred că atunci, în ultimele patru meciuri, când echipele vor fi un pic diferite, lucrurile se vor clarifica în privința echipelor care vor merge în play-off sau play-out. Mergem la Botoșani ca să învingem, atât putem spune. Am primit multe goluri în ultimele meciuri, dar trebuie să scoatem din discuție meciul cu Slavia, deoarece a fost un simplu amical. Datele sunt însă aceleași și trebuie să ne facă să reflectăm asupra lor. Dacă vrem să facem un campionat foarte bun, trebuie să ne organizăm mai bine și să eliminăm din greșeli. Eu am fost supărat inclusiv pentru meciul cu Juventus, deoarece am primit un gol ușor. Trebuie să lucrăm și să îmbunătățim cifrele, să scădem numărul golurilor primite și să-l mărim pe cel al golurilor reușite”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al CSU Craiova.