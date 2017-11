SPORT: Încă o gheată de aur pentru Messi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În cadrul ceremoniei de decernare a trofeului ’’Gheata de Aur’’, pe care o câștigă pentru a patra oară și care a avut loc la Barcelona, în fosta fabrică de bere Estrella Damm, argentinianul Lionel Messi a spus că, deși se află la cel mai nivel de mai mai mulți ani, continuă să progreseze.

’’Am spus întotdeauna că eu nu mă consider un atacant. Am avut șansa să adun goluri și să obțin trofee individuale. Dar consider că am progresat. Cum am progresat și în afara terenului, am făcut-o și în teren. Mi-am îmbunătățit jocul cu lucruri noi. Joc cu din ce în ce mai multă plăcere cu fiecare zi care trece’’, a spus Messi, care a primit trofeul de cel mai bun marcator din fotbalul european (37 de goluri marcate în Campionatul Spaniei) în sezonul trecut din mâinile coechipierului său de la Barca, Luis Suarez.

La 30 de ani, Messi se află la a patra ’’Gheată de Aur’’, el mai obținând trofeul în 2010, 2012 și 2012, egalându-l astfel pe rivalul său de la Real Madrid, portughezul Cristiano Ronaldo, câștigător al trofeului în 2008, 2011, 2014 și 2015. Anul trecut, ’’Gheata de Aur’’ a fost câștigată de Luis Suarez.

În clasamentul ’’Ghetei de Aur’’ 2017, care oferă coeficienți în funcție de clasamentul UEFA al diferitelor campionate, Messi i-a devansat pe atacantul olandez Bas Dost (Sporting Lisabona, 34 goluri) și pe gabonezul Pierre-Emerick Aubemeyang (Borussia Dortmund, 31 goluri).

Anul acesta, Messi se află deja în fruntea clasamentului celor mai buni marcatori din La Liga, cu 12 goluri înscrise în tot atâtea etape.