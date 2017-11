SPORT: Joc special pentru Andrei Dumitraş: Păstrez legătura cu cei din vechea gardă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fost jucător al CSU Craiova, pentru care a jucat în 43 de meciuri, Andrei Dumitraş, fundaşul FC Botoşani, susţine că nu are de luat nicio revanşă faţă de olteni.

„E un meci foarte dificil pentru noi, pentru că e important să adunăm cât mai multe puncte. Pentru mine nu este un joc deosebit, nu am de luat nici un fel de revanșă față de cei de la Craiova. Craiovenii stau mai bine decât noi în clasament, dar va fi un meci disputat. Mă bucur că revăd prietenii de acolo. Și când am fost la Viitorul și m-am întâlnit cu foștii colegi m-am bucurat. Am stat doi ani și jumătate la Craiova și nu-i chiar așa ușor să-i uit, mi-am făcut mulți prieteni. Am ținut legătura cu Mateiu, Băluță, Bancu… Cei din garda veche, cum s-ar zice. Pe cei noi nu-i prea cunosc. Craiova este văzută ca o echipă foarte bună în toată țara, nu numai la Botoșani. O demonstrează în teren băieții meci de meci și e clar că noi ne luăm toate măsurile de precauție. Cu siguranță o să vină multă lume la meci, pentru că ei joacă un fotbal frumos, noi la fel, și e clar că o să iasă un fotbal spectaculos”, a declarat Andrei Dumitraș.

Partida de pe „Municipal” dintre FC Botoşani şi CSU Craiova, meci contând pentru etapa a XIX-a a Ligii I va începe la ora 20:45 şi va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look, dar şi în format live-text pe monitorulbt.ro.