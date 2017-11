NAŢIONAL: Un lider al PNL cere dizolvarea PSD în instanţă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că a depus, în nume personal, la Tribunalul București o cerere prin care solicită dizolvarea PSD pe cale judecătorească pe motiv că partidul nu și-ar fi respectat programul de guvernare.

De asemenea, el a argumentat că un alt motiv pentru care s-a gândit la depunerea acestei cereri este moțiunea adoptată de CExN al PSD la Băile Herculane, în urmă cu o săptămână, privind existența "statului paralel".

"Vreau să vă anunț în mod oficial că astăzi am am depus cererea pentru dizolvarea PSD la Tribunalul București, cerere care are numărul de înregistrare 44207/ 3/ 2017 din 24 noiembrie 2017 și a fost și repartizată la secția 5 civilă. Motivul care m-a determinat să depun această cerere de dizolvare a PSD, sincer vă spun, a fost întâlnirea de la Băile Herculane acolo unde au stabilit printr-o rezoluție, care a fost votată în unanimitate pentru existența statului paralel. M-am referit la rezoluție pentru că ține cont, pe undeva, de statutul PSD. Nu cred că statutul permite ca un for cât ar fi el de tutelar în cadrul partidului să adopte o asemenea rezoluție spunând că există un al doilea stat paralel în statul român. Dacă domnul Dragnea și membrii PSD cunosc acest stat, să vină cu probe. Am depus cererea, e un semnal de alarmă și pentru celelalte partide politice de acum încolo fiindcă trebuie să ducă la îndeplinire angajamentele din programele de guvernare", a declarat Ionel Dinu.

Reprezentantul PNL Giurgiu a mai spus că el consideră că depunerea acestei cereri de dizolvare a PSD la Tribunalul București va fi "un mesaj penetrant" pentru ca politicienii să înțeleagă să nu mai schimbe "regulile jocului în timpul jocului".