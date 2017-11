SPORT: Enache în al 9-lea cer după ce a bătut Craiova!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat la finalul meciului câştigat de elevii săi cu 1-0 contra CSU Craiova că este mai fericit ca oricând pentru victorie.

Tehnicianul revelaţiei ligii I şi-a lăudat jucătorii pentru prestaţia avută dar mai ales pentru „inteligenţa tactică” cu care au pus în practică strategia pentru acest meci, dar şi pentru seria de rezultate foarte bune din acest retur de campionat, botoşănenii ajungînd la şapte meciuri consecutive fără înfrângere în care a primit un singur gol, etapa trecută, la Timişoara.

„Pot spune că sunt fericit, bucuros, împlinit profesional. Rar mi se întâmplă să trăiesc momente din astea în care echipa acţionează exact la ceea ce gândesc eu. Am văzut la jucătorii mei că au aplicat lucrurile pe care le-am discutat la pregătirea meciului. Pe zi ce trece, descopăr că am un grup foarte inteligent din punct de vedere tactic. Vorbim de o victorie foarte importantă, poate nu conştientizaţi. Gândiţi-vă la celor două echipe, celor două cluburi, investiţii, nivel, lot. Am făcut un meci defensiv foarte bun. Nu am ascuns că momentul defensiv este cel care ne preocupă foarte mult. E vorba de disciplină, responsabilitate şi foarte multă muncă”, a declarat Costel Enache.