SPORT: Miron inspirat de playstation!

Reuşita lui George Miron din minutul 45 care a adus victoria formaţiei FC Botoşani în partida cu CSU Craiova, scor 1-0, este considerată de aărătorul revelaţiei drept cea mai frumoasă din carieră.

Fostul internaţional de tineret a FC Botoşani a declarat căp se bucură foarte mult pentru execuţia de excepţie pe care a prins-o în meicul în caremoldovenii au bifat cea de-a cincea victorie consecutivă din tot atâtea întâlniri cu oltenii.

„Mă joc şi pe Playstation, exersez şi acolo. A fost un gol frumos şi mă bucur pentru această reuşită. Am spus că aveam de luat o revanşă, după înfrângerea din tur, când am luat un gol din offside, şi mă bucur că am reuşit să luăm cele trei puncte. Cu această victorie, cred că suntem în proporţie de 80% în play-off" , a declarat George Miron.