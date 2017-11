NAŢIONAL: Europarlamentarul Cătălin Ivan îl dă în judecată pe Liviu Dragnea

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Europarlamentarul Cătălin Ivan a declarat, luni, că îl va da în judecată pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru declarațiile repetate în care afirmă că Ivan nu ar fi membru al formațiunii social-democrate, scrie Agerpres.

"Am încercat toate posibilitățile, am mers pe cale statutară, am trimis solicitări, n-am primit răspuns. Tot timpul vin lideri, spun în spațiul public că eu n-aș fi membru, dar nu prezintă niciun document. În acest moment nu există altă soluție pentru a închide acest subiect odată pentru totdeauna, decât să merg în instanță. Am pregătit toate documentele, am vorbit cu avocații și vom obține o decizie în instanță, astfel încât să înțeleagă și Liviu Dragnea, și toată lumea că nu te poți juca cu declarațiile publice", a declarat Cătălin Ivan în fața sediului PSD.

El a venit dimineață la sediul PSD pentru a depune mai multe documente care atestă, susține acesta, că încă mai este membru al partidului. Ivan consideră că prin declarațiile făcute de liderii PSD i-a fost afectată imaginea și activitatea în Parlamentul European.

"Eu cred că e un ultim gest pe care pot să-l fac pentru ca această minciună, deja care se rostogolește (...), să fie închisă odată pentru totdeauna. Deocamdată mă îndrept împotriva lui Liviu Dragnea, dar, sigur, las o listă deschisă pentru toți cei care vor mai face astfel de declarații", a mai spus Ivan.