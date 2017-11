SPORT: Eduard Pap este pregătit de penalty-uri!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătorii FC Botoşani sunt convinşi că vor accede în fazele superioare ale Cupei României. Eduard Pap, eroul echipei în meciul cu CFR Cluj, a declarat că este pregătit din nou de penalty-uri în cazul în care se va ajunge acolo.

„Sperăm să ne calificăm mai departe, indiferent că sunt 90 sau 120 minute. Nu am emoţii, până la urmă asta este meseria noastră şi trebuie să o facem cât mai bine. Nu ştiu ce jucători vor juca la Viitorul, nici nu trebuie să ne intereseze. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, cum am făcut şi până acum. Este un obiectiv Cupa şi cred că putem ajunge în finală. Nu ştiu sigur dacă voi fi titular, Mister decide, când va apela la mine eu voi fi pregătit. Nu este o surpriză parcursul nostru, deja am demonstrat”, a declarat Eduard Pap.