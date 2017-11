LOCAL: Câştig la păcănele "plătit" cu un dosar penal

« Alte stiri din categoria Ultima ora

A câştigat la păcănele, dar s-a ales şi cu un dosar penal. Este păţania unui botoşănean care, nemulţumit că administratorul unui bar nu îi plăteşte pe loc premiul, a sărit la bătaie. Scandalul a fost aplanat de jandarmi, însă norocosul client va fi cercetat pentru loviri şi alte violenţe. Întâmplarea s-a petrecut pe 25 noiembrie a.c., în jurul amiezii, când administratorul unui bar de pe strada Săvenilor din municipiul Botoşani a sunat la 112, reclamând faptul că este agresat de un bărbat aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, care refuză să părăsească barul. Jandarmii i-au găsit pe cei doi certându-se pe terasa barului, în urma verificărilor efectuate stabilind că scandalul a pornit de la un câştig la aparatul Slot Machine, neonorat pe moment de administrator, care i-a promis scandalagiului că îi va achita banii în maxim 24 de ore, deoarece nu are bani suficienţi, întrucât, în aceeaşi zi, cu câteva ore mai devreme, administratorul i-a plătit bărbatului în vârstă de 44 de ani suma de 10.000 de lei, tot în urma unui câştig la ,,păcănele”. Nemulţumit de neplata celor 1.300 de lei, cât valora cel de-al doilea câştig, şi neîncrezător în promisiune, bărbatul a devenit agresiv şi l-a lovit cu pumnii şi picioarele pe administrator. Jandarmii i-au întocmit agresorului actele de sesizare ale organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,lovire şi alte violenţe”, iar administratorul a achitat, în cele din urmă, câştigul care a dus la producerea acestui incident.